Brexit. Acordo deve ser anunciado hoje

É esperado que nesta véspera de Natal seja alcançado um entendimento para o pós-Brexit, com a possibilidade de ser feito esta quinta-feira um anúncio do acordo pelos responsáveis da União Europeia e do Reino Unido.

Já na quarta-feira era esperado um acordo sobre a futura relação comercial ainda antes do Natal, admitindo fontes diplomáticas europeias. A cerca de uma semana do final do "período de transição" para a consumação do 'Brexit', e após 10 meses de negociações que por diversas vezes pareceram definitivamente condenadas ao fracasso, um entendimento entre as duas partes que ontem parecia estar "iminente", de acordo com várias fontes europeias citadas pelas agências noticiosas AFP e EFE.

Os dois lados esperavam revelar o acordo ontem e as primeiras páginas de vários jornais britânicos já proclamavam a vitória do primeiro-ministro Boris Johnson. Mas, de acordo com a AFP, os estados-membros da UE tinham ainda uma série de questões que queriam ver esclarecidas em relação ao Canal da Mancha, levando a que as negociações se prolongassem durante a noite.

Espera-se que Boris Johnson e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciem o esperado acordo nesta manhã de quinta-feira. Uma fonte da UE disse à AFP que "se tudo correr bem" os dois líderes devem falar por telefone esta manhã para selar o acordo.

O porta-voz do Executivo Comunitário, Eric Mamer, indicava no Twitter que as negociações seguiam pela noite dentro, mas admitia a esperança de um anúncio do acordo entre o Reino Unido e a Comissão Europeia, referindo que durante esta manhã podia haver um novo começo nas relações entre as duas partes.

Mas horas antes desta publicação nas redes sociais, vários responsáveis europeus transmitiram aos jornalistas: "Estamos na fase final." Fontes diplomáticas disseram, no entanto, que os Estados-membros, em particular a França, queriam que a Comissão voltasse às negociações para ter garantias específicas sobre partes do acordo.

Nenhum dos responsáveis diretamente envolvidos nas negociações confirmam ontem publicamente a iminência de um acordo, que, a acontecer nas próximas horas, evitará um "divórcio" sem acordo comercial em 31 de dezembro, data em que o Reino Unido deixa em definitivo o mercado único europeu.

Apesar de o Parlamento Europeu já não ter tempo de ratificar um acordo comercial nos poucos dias que restam até ao final do ano, os Estados-membros da UE podem aprovar a entrada em vigor com cariz provisório de um acordo comercial com Londres em 01 de janeiro de 2021, tendo fontes europeias garantido que já estão a ser desenvolvidos procedimentos nesse sentido.

Se houver um novo volte-face nas negociações e não for alcançado um acordo, a partir de 1 de janeiro o comércio entre o Reino Unido e a UE será feito sob as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), à semelhança do que acontece entre a UE e a Austrália, o que implica a aplicação de taxas aduaneiras e quotas de importação.