Boris vai alterar lei para impedir extensão do período de transição do Brexit

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, quer evitar que o Brexit se arraste para lá do período de transição acordado com Bruxelas. Para isso, o líder conservador vai incluir uma cláusula na lei que regulamenta a saída do Reino Unido da União Europeia a proibir qualquer pedido de extensão para lá do final de 2020.

Os críticos alertam para o risco de o Reino Unido sair sem um acordo de comércio nessa altura, com as relações a ficarem dependentes dos termos da Organização Mundial de Comércio. Mas o ministro Michael Gove, uma espécie de número dois de Boris, insistiu esta manhã que tanto Londres como Bruxelas "comprometeram-se a garantir que temos um acordo" no final de 2020.

Mas existe ceticismo sobre a possibilidade de chegar a acordo até lá. Um acordo comercial inclui tudo desde serviços financeiros até tarifas, regras de auxílio estatais e pesca, apesar de o alcance de um acordo futuro ainda estar em discussão. Só para comparação, o acordo entre União Europeia e o Canadá demorou sete anos a negociar.

Boris Johnson tinha prometido na campanha eleitoral que não iria pedir uma extensão do período de transição, garantindo assim que o Partido do Brexit não iria disputar a corrida nas 317 circunscrições eleitorais que eram detidas então pelos conservadores.

"Vocês ainda não viram nada", terá dito Boris Johnson no primeiro Conselho de Ministros após a vitória eleitoral, segundo a Sky News. "Os eleitores deste país mudaram este governo e o nosso partido para melhor e temos que retribuir a sua confiança trabalhando para mudar o nosso país para melhor", terá afirmado.

O primeiro debate no Parlamento britânico sobre a lei que ratifica o Brexit será na sexta-feira. Os conservadores tiveram uma vitória alargada nas eleições da passada quinta-feira e têm uma maioria de 80 deputados em Westminster.

Problemas na negociação

A União Europeia irá insistir em não assinar um acordo comercial com um gigante económico como o Reino Unido sem garantias jurídicas de concorrência justa. O principal negociador europeu, Michel Barnier, irá concentrar-se também nas normas ambientais e de trabalho, assim como ajudas estatais, para garantir que o Reino Unido não possa oferecer produtos no mercado único a preços injustamente baixos.

O problema do Reino Unido, escreve a Reuters, é que estará sob pressão para aliviar as regras sobre padrões agrícolas e alimentares para assinar um acordo comercial bilateral com os EUA. Mas, diante disso, a UE restringiria o acesso ao seu mercado, para proteger os seus próprios produtos.

"Dado todos os sinais, recomendamos levar a sério que o Reino Unido não pretende fazer uma extensão da transição e precisamos estar preparados para isso"; disse a diretora-geral do departamento comercial da União Europeia, Sabine Weyand.

"Isso significa que, nas negociações, temos que olhar para as questões em que a falta de um acordo até 2020 levaria a outra situação de beira do precipício", disse num seminário organizado em Bruxelas.