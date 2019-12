Boris Johnson lança apelo à união: "Deixem sarar as feridas"

Boris: mentiras, gafes e sucessos no percurso do primeiro-ministro britânico

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que após cinco semanas de campanha o país merece uma pausa e lançou um apelo à união. "Deixem sarar as feridas", indicou num discurso frente ao número 10 de Downing Street, em Londres (residência oficial do PM), pedindo para que ambos os lado da discussão "cada vez mais árida" encontrem uma forma de encerrar o debate.

"Quero que todos voltem aos preparativos para o Natal", afirmou, dizendo estar a planear para 2020 "um ano de prosperidade, de esperança, com um Parlamento que trabalha para as pessoas", disse, à porta do n.10 de Downing Street, no primeiro discurso oficial após ser reeleito como primeiro-ministro britânico e depois de ter ido prestar os cumprimentos oficiais à rainha no Palácio de Buckingham.

"Neste momento de resolução nacional, quero falar para todos os que votaram em nós pela primeira vez", disse Johnson no início do discurso. Boris agradeceu esse voto e prometeu trabalhar dia e noite para retribuir a confiança das pessoas.

Johnson teve também uma palavra "para os que não votaram em nós e que talvez queiram ficar na União Europeia", lembrando que os vai também ouvir e que só quer uma nova parceria com a União Europeia.

No discurso, o primeiro-ministro disse também que ouviu os eleitores na campanha e que vai apostar no serviço nacional de saúde, denominou este de "governo do povo" e prometeu honrar o mandato para "concluir o Brexit" até 31 de janeiro.

Os conservadores venceram com uma maioria de 365 deputados (em 650), com o Labour a não ir além dos 203 representantes.

O discurso da rainha, no qual o governo apresenta o seu programa para o ano parlamentar, será já na próxima quinta-feira, três dias depois de os deputados eleitos voltarem ao trabalho, segundo a Sky News.