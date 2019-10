Boris Johnson vai pedir eleições antecipadas

O governo do Reino Unido vai tentar convocar eleições gerais antecipadas, disse Boris Johnson à ​​​​​​​Sky News. O governo vai apresentar uma moção ao parlamento que será discutida no início da próxima semana.

Minutos depois, o primeiro-ministro anunciou no Twitter ter escrito ao líder da oposição Jeremy Corbyn a explicar porque quer eleições.



O primeiro-ministro Boris Johnson não pode convocar eleições sem que dois terços dos deputados da Câmara dos Comuns concorde. Já por duas ocasiões as tentativas foram rejeitadas pelo Partido Trabalhista. Jeremy Corbyn tem dito que só concorda com eleições depois de o perigo de um Brexit sem acordo esteja afastado.

Nesta quinta-feira o Parlamento termina a discussão sobre o Discurso da Rainha (as linhas programáticas do governo) com a sua votação. Boris Johnson, em minoria parlamentar, enfrenta a possibilidade de ver o seu programa rejeitado, o que não acontece há 95 anos. Os liberais democratas introduziram uma emenda para se realizar um referendo ao Brexit, mas o presidente da Câmara John Bercow recusou a emenda.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A emenda do líder da oposição, que é uma crítica ao Discurso da Rainha por não defender a economia britânica nem os serviços públicos, foi rejeitada com 293 votos favoráveis e 311 contra. A emenda do Partido Nacionalista Escocês só recebeu 64 votos favoráveis.

Na terça-feira, os deputados votaram pela primeira vez a favor de legislação sobre o Brexit. No entanto rejeitaram o apertado calendário que o governo queria impor, dois dias para debaterem e ratificarem o acordo de retirada. Em consequência, Boris Johnson suspendeu o processo legislativo, aguardando pela resultado do pedido de novo adiamento a Bruxelas.