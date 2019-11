Boris Johnson avisa Trump para não se meter nas eleições britânicas

"Tradicionalmente, como aliados e amigos, o que não fazemos é envolvermo-nos nas campanhas eleitorais um do outro", referiu Boris Johnson, em entrevista à rádio LBC. O que denota preocupação dos Conservadores sobre o comportamento do presidente norte-americano quando se deslocar a Londres para a Cimeira da Nato, dias 3 e 4 de dezembro.

Trump já disse que o líder da oposição britânica, Jeremy Corbyn, do Partido Trabalhista, seria "muito mau" para a Grã-Bretanha e que Johnson deveria unir-se ao líder do partido do Brexit, Nigel Farage, E, numa visita anterior a Londres, criticou a política de Theresa May relativa ao Brexit.

A Cimeira realiza-se praticamente uma semana antes das eleições britânicas e as sondagens indicam Boris Johnson como o possível vencedor. .

"A melhor coisa quando se tem amigos e aliados próximos, como os EUA e o Reino Unido, é que nenhum dos lados se envolva nas eleições um do outro", sublinhou Johnson, citado pela agência noticiosa Reuters.

O primeiro-ministro britânico promete que, se continuar no poder, entregará o documento do Brexit até 31 de janeiro, quatro anos depois da crise política iniciada com o referendo de 2016, em que os britânicos votaram pela saída da União Europeia.

Na mesma entrevista, Johnson explicou que iria manter os preparativos do governo para um possível Brexit sem acordo, mas espera garantir um acordo comercial com a UE até final de 2020.