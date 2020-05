Boris Johnson apresenta o filho. E o nome é uma homenagem aos médicos que o salvaram

Wilfred Lawrie Nicholas Johnson. É este o nome do bebé de Boris Johnson e Carrie Symonds. Quem o anunciou foi a noiva do primeiro-ministro britânico, num post no Instagram em que surge com o filho ao colo.

A escolha dos nomes do bebé, nascido na quarta-feira num hospital de Londres. não foram um acaso, sendo antes uma homenagem aos avós e aos médicos que cuidaram de Boris Johnson quando esteve internado com covid-19.

"Não podia estar mais feliz. O meu coração está cheio", escreveu Carrie Symonds, a noiva de Boris, no Instagram num post em que agradeceu a todo o pessoal do University College London Hospital, onde o filho nasceu.

O nascimento surgiu apenas dois dias depois de Boris Johnson ter regressado ao trabalho após algumas semanas de afastamento após ter sido infetado com covid-19. A doença levou-o mesmo a passar algumas noites no hospital, tendo inclusive estado internado nos cuidados intensivos.

Carrie Symonds explica que o filho tem o primeiro nome do bisavô parteno, Wilfred Johnson, e o segundo nome é uma homenagem ao seu próprio avô, Lawrie.

Quanto a Nicholas, é um piscar de olho aos doutores "Nick Price e Nick Hart - dois dos profissionais que no mês passadam salvaram a vida a Boris".

Os dois médicos já reagiram, dando os parabéns ao primeiro-ministro e ànoiva e afirmando-se "honrados pelo reconhecimento", aproveitando para, em comunicado, agradecer à "incrível equipa de profissionais que trabalham no hospital Guy's and St Thomas para garantir que cada paciente recebe os melhores cuidados"

Boris Johnson, que tinha garantido pretender tirar a licença de paternidade, deverá ausentar-se apenas alguns dias para cuidar do filhos, mais para o final do ano, quando a pandemia de coronavírus já estiver mais controlada.

Wilfred Johnson é apenas o terceiro filho de um primeiro-ministro a nascer com o pai no cargo. É o sexto filho de Boris, de 55 anos, e o primeiro da sua relação com Carrie Symonds, de 32.