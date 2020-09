Bolsonaro desfila em carro cheio de crianças e sem máscara

Bolsonaro, sem máscara, com as oito crianças no Rolls Royce descapotável

As comemorações dos 198 anos da independência do Brasil foram reduzidas devido à pandemia, mas estão a gerar polémica por causa da decisão do atual presidente em se rodear de crianças, sem ele próprio tomar as mais básicas precauções sanitárias.

Jair Bolsonaro saiu esta segunda-feira do Palácio da Alvorada, a residência oficial do Presidente, em Brasília, rodeado de oito crianças e embarcou com elas num Rolls Royce descapotável, que seguiu em desfile até ao local da cerimónia.

Como logo apontaram vários observadores e jornalistas, nem o presidente -- que esteve infetado com o novo coronavírus -- usou qualquer máscara de proteção, nem várias das crianças que o acompanhavam tinham qualquer proteção respiratória.

Veja no vídeo em baixo a reportagem da TVBrasil:

Já no local da cerimónia, que este ano se resumiu ao hastear da bandeira e ao sobrevoo do Esquadrão da Fumaça, Bolsonaro foi recebido com gritos de "mito" pelos apoiantes".

Tinha à sua espera a mulher, Michelle -- ela própria também esteve infetada com covid-19 mas também já terá recuperado. Esta usava máscara de proteção.