Biden torceu o tornozelo a brincar com o cão

Joe Biden torceu um tornozelo enquanto brincava com um dos seus cães, um pastor alemão, e "por precaução" foi visto por um ortopedista este domingo à tarde. Segundo a CNN, a informação foi avançada pelo seu gabinete.

Major é um cão de busca e salvamento.

Biden, que completou 78 anos no passado dia 20 de novembro, é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. Durante a campanha, foi divulgado um relatório médico atestando que o antigo vice-presidente de Barack Obama goza de boa saúde e está capaz para desempenhar a presidência do país.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Apesar de Donald Trump manter as alegações de que houve fraude nas presidenciais do início do mês, as ações judiciais apresentadas pela equipa jurídica de Trump têm caído por terra. Joe Biden deverá tomar posse como presidente dos Estados Unidos a 20 de janeiro.