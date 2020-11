Biden fala sobre Brexit e manifesta preocupação com fronteiras na Irlanda

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, manifestou preocupação com o Brexit, nomeadamente a questão das fronteiras, um processo cujas negociações ainda decorrem entre a União Europeia e o Reino Unido. Deverá, aliás, realizar-se a 28 de dezembro uma sessão extraordinária do Parlamento Europeu, para aprovar um eventual acordo pós-Brexit ainda antes do final do ano.

Joe Biden afirmou que está contra uma "fronteira vigiada" na Irlanda, ou seja não defende o regresso a uma fronteira rígida (hard border) entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte.

"A ideia de fechar novamente a fronteira a norte e a sul não está correta. Temos de manter a fronteira aberta", defendeu, esta terça-feira, em declarações aos jornalistas.

O democrata, que venceu as eleições presidenciais norte-americanas a 3 de novembro, afirmou que a questão do pós-Brexit foi abordada, este mês, em conversa telefónica com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. Biden disse que também falou com o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, bem como com o presidente francês, Emmanuel Macron, sobre esta matéria.

Joe Biden, um católico de origens irlandesas, já tinha abordado o Brexit e o impacto que poderá ter nas duas Irlandas em setembro, recorda o site Político. "Não podemos permitir que o acordo da Sexta-Feira Santa que trouxe paz à Irlanda do Norte seja uma vítima do Brexit", disse, na altura.

Ainda antes das eleições presidenciais, a 16 de setembro, na mensagem que publicou no Twitter, Joe Biden partilhou uma carta ao primeiro-ministro britânico dos membros da comissão de relações internacionais da câmara dos Representantes, indicando que o Congresso não iria aprovar um acordo comercial entre os EUA e o Reino Unido, caso este falhasse os compromissos acordados com a Irlanda do Norte.