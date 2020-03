Berlusconi troca Francesca Pascale por nova namorada 54 anos mais nova

Silvio Berlusconi, de 83 anos, não é um estranho no que toca a escândalos sexuais, gafes e problemas legais. No entanto, a mais recente atualização refere-se ao final da sua relação com Francesca Pascale, de 34 anos. A relação remonta aos tempos em que Pascale fundou um clube de fãs dedicado ao político, chamando assim a sua atenção. Embora nunca tenham chegado a casar, a relação manteve-se durante 12 anos.

A separação foi anunciada pelo partido Forza Italia, garantido no entanto que o ex-casal mantém uma relação de amizade. O jornal Il Giornale confirma que " Não existe uma relação romântica entre eles (Berlusconi e Pascale) e não são um casal. A amizade e a relação de carinho mantêm-se."

"Vou-lhe ter para sempre um grande carinho. Desejo-lhe toda a felicidade do mundo e espero que encontre alguém que cuide dele da mesma forma que eu", declarou Francesca. A relação remonta aos tempos em que Pascale criou um clube de fãs dedicado ao antigo anfitrião dos soirées bunga-bunga, atraindo assim a sua atenção.

Porém, não é a separação que se encontra no centro das atenções, uma vez que Silvio Berlusconi não se limitou apenas a deixar Francesca. Ao que tudo indica, o antigo primeiro-ministro já tem o seu coração ocupado de novo. Desta vez é por Marta Fascina, política italiana e deputada no seu partido, 54 anos mais nova.

"Acho piada que um membro do parlamento esteja a passear o meu cão. Mas, por mim, tudo bem", afirma Francesca Pascale

Os rumores da nova relação fizeram com que a antiga companheira de Berlusconi se pronunciasse sobre o assunto. A mesma admitiu, em entrevista à Novella 2000, que Marta Fascino tem pernoitado em casa do político, mas apenas com objetivos profissionais, uma vez que facilita o trabalho conjunto. No entanto, a notícia confirmou-se quando Fascino foi apanhada pelos paparazzi a sair de um hotel enquanto passeava o cão de Francesca.

Em 2014 Berlusconi celebrava o seu segundo divórico, após 3 anos de luta em tribunal. Verónica Lario, com quem nessa data oficializava legalmente a separação e com quem tem 3 filhos, justificou o final do casamento com os constantes envolvimentos do marido com menores. Chegou, inclusive, a questionar o estado mental do político dada a sua nova e misteriosa relação com uma jovem de 18 anos, após 19 anos de casamento que haviam partilhado.