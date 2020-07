Bélgica já dá luz verde a Portugal com exceção das freguesias de Lisboa

A Bélgica colocou esta sexta-feira Portugal na lista dos "países verdes", deixando o grupo dos "países laranja", segundo um modelo de semáforo em função do grau de risco pela situação epidemiológica, com o verde a indicar que poder ser feitas viagens para estes países sem restrições. Contudo, as 19 freguesias da Grande Lisboa que estão em estado calamidade permanecem como "vermelhas", o que significa a interdição de entrada no reino belga a quem passou por estas localidades.

Esta mudança é a terceira em poucos dias que as autoridades belgas fazem em relação às viagens para Portugal e para Espanha, que está agora numa situação idêntica, "verde" mas com regiões condicionadas. Esta mudança, de "laranja" para "verde", permite a dispensa de teste ou de quarentena para entrar no território belga, segundo o site da diplomacia de Bruxelas. Na quarta-feira Portugal estava todo no "vermelho".

O primeiro-ministro António Costa comentou esta sexta-feira a decisão e elogiou as autoridades belgas por perceberem "a situação especifica do país e de algumas das localidades e tenha feito uma diferenciação regional da sua classificação".

Neste memento, as autoridades federais belgas têm colocado a "vermelho" três regiões específicas da Europa: a Grande Lisboa e ainda as regiões espanholas de Lérida (Catalunha) e La Mariña (Galiza).

As 19 freguesia de Portugal são a freguesia de Santa Clara (Lisboa), uniões de freguesias de Queluz e Belas, Massamá e Monte Abraão, Cacém e São Marcos, Agualva e Mira Sintra, Algueirão-Mem Martins e a freguesia de Rio de Mouro (Sintra), uniões de freguesias de Sacavém e Prior Velho, e de Camarate, Unhos e Apelação (Loures,) Odivelas e as uniões de freguesias de Pontinha e Famões, Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, e Ramada e Caneças (Odivelas) e Alfragide, Águas Livres, Encosta do Sol, Mina de Água, Venteira e União de Freguesias de Falagueira e Venda Nova (Amadora).

Estas freguesias estão na lista vermelha belga, tal com as duas regiões espanholas e mais quatro países europeus: Finlândia, Malta e Noruega.

Segundo a informação disponível no sítio de internet do Ministério dos Negócios Estrangeiros belga, as pessoas provenientes destas regiões "vermelhas" não podem entrar na Bélgica atualmente.

No grupo "laranja", em que é exigido teste e aconselhado quarentena, estão agora Chipre, Irlanda, Dinamarca, Reino Unido e Islândia. A Grécia estava neste grupo mas agora passou a ser verde, sem qualquer restrição.

A lista, sujeita a revisões regulares, dá ainda luz verde (viagens sem restrições) à Alemanha, Áustria, França, Hungria, Itália, Luxemburgo, Letónia, Croácia, Holanda, Polónia, Roménia, Eslováquia, Suécia, Liechtenstein, Lituânia, Estónia, Bulgária, República Checa, Eslovénia e Suíça.