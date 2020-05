Avião com mais de 100 pessoas cai em área residencial no Paquistão. "Piloto tinha um problema técnico"

DN com AFP

DN com AFP

Um avião Airbus A320, onde seguiam mais de 100 pessoas a bordo, caiu, esta sexta-feira, na cidade de Karachi, no sul Paquistão, segundo a autoridade de aviação do país, citada pela AFP.

As imagens veiculadas pela televisão estatal do Paquistão mostraram que o voo da Pakistan International Airlines caiu numa área residencial, perto do aeroporto internacional de Jinnah

"A última coisa que ouvimos o piloto dizer foi que tinha um problema técnico", disse o porta-voz da companhia aérea, Abdullah H. Khan, citado pela Times of India. Um acidente aéreo numa área "densamente povoada", que considerou "trágico".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"É muito cedo para dizer quantas pessoas morreram neste trágico acidente, mas será um milagre se passageiros e elementos da tripulação sobreviveram", disse uma fonte policial. Segundo o Times of India, as equipas de socorro e resgate terão encontrado, pelo menos, quatro corpos que estavam em casas danificadas pela queda do avião. Vários feridos foram transportados para hospitais.

O piloto terá reportado um problema no trem de aterragem à torre de controlo.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram um rasto de destruição na zona residencial, onde caiu o avião, com casas e carros danificados.

"O avião caiu em Karachi. Estamos a tentar confirmar o número de passageiros, mas inicialmente são 99 passageiros e oito tripulantes", disse o porta-voz da autoridade de aviação do país, Abdul Sattar Khokhar, acrescentando que o voo saiu de Lahore.

O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, está "chocado e triste" com o acidente, referiu o próprio numa publicação do Twitter, onde endereçou condolências às famílias das vítimas mortais.

"Orações e condolências vão para as famílias dos falecidos", disse Khan.

Já o ministro das Relações Exteriores Shah Mahmood Qureshi fez saber que o avião caiu numa área residencial minutos antes de aterrar.

Este acidente acontece dias depois de terem sido retomados os voos comerciais, que estavam suspensos devido à pandemia de covid-19.

O Paquistão, escreve a AFP, tem um histórico de frequentes acidentes de avião e helicóptero ao longo dos anos. Em 2016, um avião da Pakistan International Airlines incendiou-se depois de falhar um dos dois motores do aparelho que tinha como destino Islamabad. Morreram mais de 40 pessoas.

Este acidente acontece numa altura em que o país prepara-se para assinalar o fim do Ramadão e o início do feriado muçulmano Eid al-Fitr, com muitas pessoas a regressar às suas casas nas cidades e vilas.

Em atualização.