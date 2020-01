Avião de passageiros despenha-se no Afeganistão

O avião, um Boeing 737-400, despenhou-se na província de Ghazni, no leste do Afeganistão, esta segunda-feira, confirmaram fontes oficiais. O número de pessoas que seguiam a bordo não está confirmado, diz a AFP. A Reuters avança com 83.

"Cerca da 1:10 (08:40 GMT) um avião caiu em Deh Yak, um distrito da província de Ghazni. O avião está em chamas e a população local está a tentar apagar o incêndio", disse à AFP um porta-voz do governador de Ghazni.

Razões técnicas estarão na origem da queda, diz o mesmo porta-voz.

Inicialmente, pensou tratar-se de um avião da Ariana Afghan Airlines, mas esta informação já foi corrigida pela própria companhia, a maior do país.

Fonte da polícia local disse à AFP que não foi possível ainda identificar o aparelho.

No Afeganistão, as quedas de aeronaves militares, principalmente helicópteros, são comuns devido às condições meteorológicas e ao estado dos aparelhos usados até ao limite num país afetado pela guerra.

A última queda de um avião civil aconteceu em maio de 2010, quando uma aeronave da Pamir Airways se despenhou numa montanha a 20 quilómetros de Kabul, com 38 passageiros e seis tripulantes a bordo.

(Em atualização)