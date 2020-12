Automóvel atropela várias pessoas durante manifestação Black Lives Matter em Manhattan

Um automobilista atropelou várias pessoas durante uma manifestação do movimento Black Lives Matter (As Vidas Negras Importam), em Manhattan, Nova Iorque, nos Estados Unidos.

As autoridades ainda não especificaram se foi um acidente ou ação intencional. No entanto, o relatório preliminar da polícia de Nova Iorque (NYPD), defende a tese de acidente. Segundo a Imprensa norte-americana a condutora do automóvel e um acompanhante foram detidos no local.

O porta-voz da polícia explicou que a manifestação concentrava cerca de 50 pessoas quando um carro avançou desgovernado sobre a multidão, quando eram 16.00 locais (21.00 em Lisboa).

O incidente provocou seis feridos, alguns dos quais tiveram se ser transportados para vários hospitais da Big Apple, segundo explicou à agência France-Presse a polícia. No entanto nenhum corre risco de vida.