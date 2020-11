Ataque junto a uma sinagoga na Áustria. Há "várias pessoas feridas"

Está a decorrer uma grande operação policial em Viena, na Áustria, onde foram disparados tiros perto de uma sinagoga localizada no centro da cidade, na zona de Seitenstettengasse.

A polícia de Viena deu conta, através da rede social Twitter, de que foram disparados tiros no distrito de Inner City, informando que "há várias pessoas feridas". As autoridades recomendam que a população evite a zona, os locais públicos e os transportes públicos.

Um dos responsáveis pelo tiroteio foi abatido pela polícia e um outro está em fuga, de acordo com o ministro do Interior austríaco, citado pela agência de notícias APA. Um agente da polícia terá ficado gravemente ferido, afirmou ainda o governante.

De acordo com a AFP, o presidente da comunidade judaica de Viena, Oskar Deutsch, afirmou que foram disparados tiros "nas imediações" da sinagoga Stadttempel. Afirmou, no entanto, que não se sabe se a própria sinagoga foi alvo de um ataque.

A televisão oficial austríaca ORF, segundo a agência Associated Press, cita testemunhas indicando que foram ouvidos vários tiros pouco depois das 20:00 locais (19:00 em Lisboa).

Uma das testemunhas, ouvida pela ORF, indica que um atirador disparou de forma descontrolada "com uma arma automática" antes de a polícia chegar ao local.

Está montada uma grande operação policial na zona, como mostram imagens que estão a ser divulgadas pelas redes sociais.

A imprensa local, segundo a EFE, está a distribuir já algumas imagens e vídeos nas redes sociais em que se escutam numerosos disparos, assegurando que se trata de um ataque a uma sinagoga no centro de Viena.

Com Lusa