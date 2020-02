Artista alemão passeia 99 telemóveis em carrinho de brincar para enganar Google Maps

Estes truques do Google Maps prometem facilitar as viagens no Natal

Um artista alemão, Simon Weckert, conseguiu induzir o Google Maps a alertar para um engarrafamento numa ponte sobre o rio Spree, que atravessa Berlim, ao passear um carrinho de brincar com 99 telemóveis em segunda mão lá dentro.

Enquanto passeava o carrinho vermelho em algumas das principais vias da capital alemã, os 99 telefones informavam a sua localização aos servidores do Google, dando ao motor de busca a impressão de um enorme engarrafamento que foi relatado nos mapas da empresa. A esta obra Simon Weckert deu o nome de Google Maps Hacks.

"Com esta atividade, é possível tornar uma rua verde [sem trânsito] numa vermelha [com muito trânsito], o que afeta o mundo físico pois sugere aos automobilistas uma nova rota para que estes evitem estarem presos no trânsito", escreveu Weckert.

"O Google Maps mudou fundamentalmente o nosso entendimento sobre o que é um mapa, como interagimos com os mapas, as suas limitações tecnológicas e a sua aparência estética. Esses mapas funcionam como redes de dispositivos que determinam o comportamento, opiniões e imagens dos seres vivos, exercendo poder e controlando o conhecimento?", questionou.

Em resposta, um porta-voz do Google mostrou-se bem-humorado. "Seja de carro, carrinho ou camelo, adoramos ver o Google Maps a ser utilizado de forma criativa, porque isso ajuda-nos a fazer com que os mapas funcionem melhor ao longo do tempo", frisou.

Este trabalho, revelado dias antes do 15.º aniversário do Google Maps, é apenas o exemplo mais recente de uma brincadeira que tira proveito da natureza da recolha de dados do Google. Em 2015, a empresa teve de desativar um recurso, o Map Maker, depois de uma série de incidentes embaraçosos de vandalismo que culminaram na criação de um parque virtual, cuja forma parecia assemelhar-se ao logótipo da empresa no Android a urinar no logótipo da Apple.