Apresentador de TV e jogador do Manchester City dão aulas de apoio através da BBC

Um apresentador de televisão a dar aulas de geografia e um jogador argentino do Manchester City a ensinar os alunos a aprender a contar em espanhol, é esta a estratégia do novo programa virtual da BBC, Bitesize Daily, lançado na segunda-feira e que funcionará como uma espécie de aulas de apoio via televisão no Reino Unido. A ideia, explica a estação televisiva, é aliviar os pais que procuram ajudar os filhos em idade escolas durante a pandemia de Covid-19.

No primeiro caso, David Attenborough, um conhecido naturalista e apresentador televisivo britânico de 93 anos, vai ensinar aos jovens matérias como o mapeamento do mundo, comportamento animal e os oceanos.

Já a estrela do Manchester City, Sergio Aguero, vai ajudar os jovens a aprender a contar em espanhol.

O físico Brian Crox foi recrutado para dar aulas de ciência, nomeadamente matérias como força, sistema solar e gravidade.

O ex-ministro das finanças, Ed Balls, vai dar uma aula de matemática, e o ator de EastEnders, Danny Dyer - descendente direto do rei Edward III - dará uma lição de história sobre Henrique VIII.

A estrela de Doctor Who, Jodie Whittaker, também vai participar, ainda que não tenha sido revelada a disciplina em que vai participar, enquanto a cantora Mabel e a ex-estrela dos One Direction, Liam Payne, darão aulas de música e leitura para crianças do ensino médio.

As lições, criadas em colaboração com professores e especialistas em educação, estarão disponíveis na BBCBitesize Daily no serviço de streaming BBC iPlayer e no BBC Red Button.