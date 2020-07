Apresentador de "Caçadores de Mitos" morre aos 49 anos

O norte-americano Grant Imahara, apresentador do programa "Caçadores de Mitos", e ator na série da Netflix, "White Rabbit Project", morreu aos 49 anos. A notícia esta a ser avançada pelo Discovery Channel. Imahara terá sido vítima de um aneurisma, de acordo com a revista The Hollywood Reporter.

"Estamos de coração partido por ouvir a triste notícia sobre o Grant. Era uma parte importante da nossa família Discovery e um homem maravilhoso. Os nossos pensamentos e orações estão com ele e com a sua família", lê-se numa mensagem do canal publicada nas redes sociais.

Ator, apresentador e engenheiro, Grant Imahara destacou-se por trabalhar na área dos efeitos especiais, tendo trabalhado nas pré-sequelas de "Star Wars", entre outros filmes de Hollywood. Foi o criador do robot Geoff Peterson, o assistente do programa "The Late Late Show", com Craig Ferguson.

Uma pessoa generosa e um engenheiro brilhante. É assim que Adam Savage, antigo colega em "Caçadores de Mitos" lembra Imahara.

"Estou perdido. Sem palavras. Ao longo dos últimos 22 anos, fiz parte de duas grandes famílias ao lado do Grant Imahara. Grant era um engenheiro genuinamente brilhante, artista e intérprete, mas ainda muito generoso, simples e uma pessoa gentil. Trabalhar com o Grant foi uma tremenda diversão. Vou ter saudades, meu amigo", escreveu no Twitter.