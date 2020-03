Amy Klobuchar desiste da corrida à Casa Branca e vai apoiar Biden

A democrata Amy Klobuchar desistiu da corrida à Casa Branca e vai apoiar Joe Biden, anunciaram os órgãos de comunicação social dos Estados Unidos nesta segunda-feira, na véspera da Super Terça-feira, maior dia da votação do processo de nomeação democrata.

O anúncio oficial deverá ser feito ainda esta segunda-feira à noite num comício em Dallas, no Texas.

Joe Biden, que no sábado venceu as primárias na Carolina do Sul, surge bem colocado para medir forças com Donald Trump nas eleições de novembro. Bernie Sanders deverá ser o principal adversário nas primárias democratas.

Há cerca de um mês, o jornal The New York Times tinha anunciado o apoio à candidatura de Amy Klobuchar, da ala moderada do Partido Democrata e senadora pelo estado do Minnesota.