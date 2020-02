Americano morre a tentar provar que a Terra é plana

"Mad Mike" numa imagem divulgada no Facebook, ao lado do foguetão que construiu

Michael Hughes morreu na sequência da explosão de um foguete que fabricou em sua casa, na Califórnia, noticiou o Science Channel, que pertence ao grupo Discovery Channel.

Hughes "morreu tragicamente durante a tentativa de lançamento do foguete que ele próprio tinha fabricado. Os nossos pensamentos e orações estão com a família e amigos durante este momento difícil", disse o canal na sua conta no Twitter.

Com o patrocínio de várias empresas, Hughes, conhecido como "Mad Mike", construiu um foguete movido a vapor, no seu jardim, com a ajuda de um amigo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em declarações à imprensa, disse que o seu objetivo era subir 1.500 metros acima do nível do mar para demonstrar que a Terra não é redonda, mas teria, antes, "a forma de um disco voador".

Muitas pessoas estavam lá a testemunhar o acontecimento e divulgaram nas redes sociais imagens do lançamento do foguete, numa zona de deserto próxima da residência de Hughes, em Barstow, 180 km a nordeste de Los Angeles.

Nas imagens é possível observar como um paraquedas sai do foguete alguns segundos após a descolagem e a nave muda de direção, caindo algumas centenas de metros à frente.

"Este lançamento sempre foi um sonho e o Science Channel estava lá para contar a história", declarou o canal norte-americano, que filmava o evento para uma nova série com o título "Homemade Astronauts" ["Astronautas amadores"].