Ambiente tenso em Atenas no protesto que celebra revolta estudantil de 1973

Grécia. Nova Democracia resgata governo ao Syriza com maioria absoluta

Milhares de gregos manifestaram-se este domingo em Atenas a celebrar a revolta estudantil de 1973 contra a junta militar, num ambiente tenso e com forte presença policial na capital da Grécia.

Esta manifestação comemora todos os anos revolta estudantil de 17 de novembro de 1973 contra a repressão da ditadura dos coronéis, tendo este ano sido mobilizados cerca de cinco mil policias acompanhados de drones, helicópteros e canhões de água.

Também estão a acontecer manifestações noutras cidades da Grécia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sempre muito aguardada, a manifestação deste ano foi a primeira desde a eleição em julho do governo conservador de Kyriakos Mitsotakis e a abolição, em agosto, de uma lei que proibia qualquer intervenção policial nas instalações de universidades.

Este ano a manifestação marcou o 46.º aniversário da revolta de estudantes, reprimida com a entrada dos tanques do exército da Escola Politécnica de Atenas. Dezenas de pessoas morreram. O regime dos coronéis, apoiado pelos EUA, terminou no ano seguinte, em 1974.

Nos últimos anos, os manifestantes aproveitaram esta comemoração, que foram 10.000 em 2018, aproveitaram a oportunidade para denunciar o "imperialismo dos Estados Unidos" e as medidas de austeridade impostas à Grécia pelos credores internacionais (FMI e UE).

Este ano, o clima é particularmente tenso após a chegada ao poder de um governo de direita, que diz que a prioridade é garantir a "segurança" dos cidadãos.

Menos de um mês após a posse, o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis pôs em prática a sua promessa de campanha eleitoral de abolir a chamada lei de "asilo universitário".

Herdado da revolta estudantil de 17 de novembro de 1973, este texto, que proibia a polícia de entrar nas faculdades gregas, significou o regresso da Grécia à democracia.

A abolição da lei deu origem a vários protestos. O governo justificou a medida dizendo que as universidades se tornaram "um santuário para o tráfico de drogas" e "grupos anarquistas".

Todo os dias 17 de novembro, a bandeira manchada de sangue que estava naquela noite de 1973 no portão da Escola Politécnica é tradicionalmente usada na cabeça dos protestantes.

Nas vésperas desta comemoração, o parlamento grego votou na quinta-feira o reforço das sentenças de prisão por violência urbana.

O lançamento de um cocktail molotov, prática generalizada durante os protestos na Grécia, agora é punível com dez anos de prisão, em comparação com os cinco anteriores.

"São necessárias leis e regras para fazer o cidadão grego sentir-se seguro", disse o ministro da Justiça, Kostas Tsiaras.

Esta reforma do código penal é fortemente criticada pelas organizações de esquerda e de estudantes que denunciaram as intervenções policiais 'musculadas' nos últimos dias nas universidades.

Na segunda-feira, cerca de 200 estudantes que protestavam na Universidade de Economia de Atenas foram cercados por polícias que usavam gás lacrimogéneo e duas pessoas foram presas.

Desde julho, a polícia também interveio várias vezes no bairro contestatário de Exarchia para evacuar espaços ocupados por migrantes e ativistas de esquerda.