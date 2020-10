Afeganistão. Onze mulheres morrem em tumulto perto do consulado paquistanês

Pelo menos 11 mulheres morreram nesta quarta-feira no Afeganistão durante um tumulto perto do consulado do Paquistão em Jalalabad, leste do Afeganistão, onde milhares de pessoas estavam reunidas para solicitar vistos.

Dez pessoas, dois homens e oito mulheres, ficaram feridas, informou Zaher Adel, porta-voz do hospital central de Nangarhar, província da qual Jalalabad é a capital.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Milhares de pessoas estavam reunidas num estádio próximo do consulado paquistanês de Jalalabad, a 150 quilómetros de Cabul.

O tumulto aconteceu quando as pessoas começaram a sair do estádio, de acordo com o porta-voz do governo provincial de Nangarhar, Attaullah Khogyani, que confirmou o balanço de mortos.