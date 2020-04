AfD suspende porta-voz que se auto intitulou "fascista"

Christian Lueth (à esquerda), aqui ao lado de Alexander Gauland, que agora pediu o afastamento do porta-voz do partido

O partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) suspendeu um dos seus mais conhecidos porta-vozes, depois de este ser ter afirmado como fascista e de ter elogiado o avô "ariano".

De acordo com o jornal Die Zeite, que cita fontes do partido, Christian Lueth foi afastado das suas funções a pedido do líder parlamentar da AfD, Alexander Gauland, depois de se ter "repetidamente descrito a si próprio como fascista" e de se ter referido à "linhagem ariana do avô", que foi comandante de submarino durante a II Guerra Mundial, condecorado por Hitler com a Cruz de Ferro do III Reich. Afirmações que terão sido feitas numa entrevista interna, mas que ficaram registadas e estariam a circular entre várias pessoas.

Segundo relata a agência France Press, a suspensão foi confirmada ao jornal Der Spiegel por um dos líderes do partido, Tino Chrupalla, mas sem avançar as razões para a decisão.

Membro do partido desde os primórdios, em 2013, Christian Lueth, de 43 anos, começou como assessor de imprensa da AfD. Em 2017, quando o partido conseguiu ser eleito para o Bundestag, o Parlamento alemão, tornou-se porta-voz do grupo parlamentar.

Num partido com assumidas posições de extrema-direita, a suspensão de Lueth surge na sequência de algumas decisões de afastamento dos membros mais radicais da AfD que, depois de um crescimento fulgurante a partir de 2015 - coincidente com o grande afluxo de refugiados que se registou então - parece estar a perder adesão. O partido tem sido acusado de criar um clima de ódio que propiciado vários ataques da extrema-direita no país.

Há pouco mais de um mês, a corrente mais radical do partido - designada como "A ala" - dissolveu-se, sob pressão da direção, depois de os serviços secretos internos alemães terem colocado os seus membros sob vigilância policial, por considerarem que representam um perigo para o Estado.

Uma decisão tomada num contexto de recrudescimento do terrorismo de extrema-direita, com três atentados realizados em menos de um ano. O último ocorreu em fevereiro em Hanau, perto de Frankfurt, quando um atirador racista e crente das teorias da conspiração matou nove pessoas, todas de origem estrangeira, antes de se suicidar.