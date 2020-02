Advogado dos EUA: Assange não pode usar jornalismo como desculpa

O advogado James Lewis, que representa o governo norte-americano no julgamento de extradição do fundador da WikiLeaks do Reino Unido para os EUA, defendeu que Julian Assange não pode usar o jornalismo como desculpa para a pirataria informática e que não cabe ao tribunal britânico de Woolwich decidir se ele é um jornalista ou um hacker.

O advogado explica que em causa não está um julgamento, lembrando que as provas serão apresentadas quando ele for julgado nos EUA, mas demonstrar que não há razão para bloquear a extradição. Assange é acusado de 18 crimes nos EUA e, caso seja extraditado e depois condenado, arrisca uma pena de até 175 anos de prisão.

Assange, de 48 anos, está esta manhã no tribunal de Woolwich para o início do processo de extradição, que só deverá ficar concluído em maio. O australiano, que pareceu calmo e chegou com dois membros das forças de segurança, veste um blazer cinzento escuro e uma sweater por cima de uma T-shirt branca, segundo a AFP.

O fundador da WiliLeaks cumpre 50 semanas de prisão no Reino Unido por ter violado, em 2012, os termos da liberdade condicional num processo de eventual extradição para a Suécia, onde era suspeito de crimes sexuais. Em vez de responder então à justiça, optou por se refugiar na embaixada do Equador em Londres, onde ficaria sete anos até Quito revogar o seu asilo e ser preso a 11 de abril de 2019.

No tribunal de Woolwich, o advogado dos EUA reiterou que Assange publicou informações secretas sem ter o cuidado de apagar os nomes de fontes dos serviços de informação, além de identificarem locais de bases militares norte-americanas, pondo por isso vidas em risco e ameaçando a luta contra o terrorismo. Algo que, segundo Lewis, não é defensível ao abrigo da liberdade de informação. Lewis revelou, por exemplo, que documentos da WikiLeaks foram encontrados na casa do líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, quando esta foi alvo de buscas dos militares norte-americanos.

James Lewi lembra que este é um processo em que está em causa um pedido de extradição e que Assange está acusado de "conspiração para roubar e piratear o sistema de computadores do Departamento de Defesa". Explica que isso é um crime e que "denunciar não é uma desculpa para a criminalidade", segundo um dos jornalistas que está a assistir no tribunal à audiência.

O advogado explicou ainda que a ideia de que Assange pode ser condenado a uma pena de 175 anos de prisão se for extraditado para os EUA e condenado pelos 18 crimes de que é acusado é uma "hipérbole", indicando que em casos semelhantes as penas médias são entre 40 e 50 meses.

Lewis reiterou que este não é um julgamento, é um processo para demonstrar que não há razão para bloquear a extradição. Que a altura de apresentar provas será durante o julgamento nos EUA e que não cabe ao tribunal britânico decidir se ele é um jornalista ou um hacker, um pirata informático. Lewis diz que a defesa está a tentar apresentar Assange como um defensor da liberdade de imprensa, mas que este caso não deve ser sobre quem Assange é, mas sobre a sua conduta em 2010.

Assange saltou para a ribalta em 2010, quando a WikiLeaks publicou um vídeo do exército norte-americano que mostrava o ataque de um helicóptero Apache que matou uma dúzia de pessoas (incluindo dois jornalistas da Reuters) em Bagdad. É acusado pela justiça norte-americana de 18 crimes, 17 dos quais relacionados com espionagem. Entre estes inclui-se conspirar com Chelsea Manning para aceder a um computador governamental, ajudar e fomentar o roubo de informações secretas e revelar imprudentemente fontes confidenciais. Crimes que podem resultar numa pena de até 175 anos de prisão.

Manning, ex-analista dos serviços militares de informação, foi detida em maio de 2010 e condenada em tribunal marcial em 2013 por espionagem, por causa das revelações da WikiLeaks. Antes de deixar a Casa Branca, o ex-presidente Barack Obama reduziu a sua pena de 35 para sete anos de prisão, mas Manning já foi várias vezes detida depois de ser libertada por se recusar a testemunhar no processo de Assange.

No exterior do tribunal de Woolwich, centenas de apoiantes do fundador da WikiLeaks manifestaram-se a exigir que não seja extraditado e que seja libertado. O pai de Assange, John Shipton, condenou a "malícia incessante" das autoridades contra o filho. "Estamos todos aqui para apoiar vigorosamente e com firmeza o Julian nestes dez anos de longa opressão e ação política", disse aos jornalistas. O irmão de Assange, Gabriel Shipton, também está no tribunal.