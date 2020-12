Adolf Hitler é eleito na Namíbia, mas garante que não tem intenção de dominar o mundo

Chama-se Adolf Hitler e no final de novembro ganhou as eleições locais e foi eleito vereador do círculo eleitoral de Ompundja, na Namíbia. Mas apesar do nome, este político africano não partilha de nenhuma das ideologias do antigo líder do Partido Nazista e ditador do Reich Alemão, que foi o principal instigador da II Guerra Mundial na Europa e figura central do Holocausto.

A curiosidade do nome chamou a atenção e por isso mesmo foi entrevistado pelo jornal alemão Bild. Uma entrevista na qual fez questão de esclarecer que não tem nada a ver com a ideologia nazi e que não tem pretensões de dominar o mundo.

O nome surgiu porque a Namíbia é uma antiga colónia alemã e por isso são comuns nomes germânicos (o país foi colónia da Alemanha de 1884 até o fim da I Guerra Mundial). O político admitiu que o seu foi inspirado no líder nazi, mas que certamente na altura o seu pai "não percebia o que Adolf Hitler representava".

"Só quando cheguei a adolescente entendi que esse homem [Hitler] tinha a intenção de conquistar e controlar o mundo inteiro. Eu não tenho nada a ver com isso", referiu ao Bild, garantindo que não se identifica "com esse tipo ideologia". Apesar das confusões com o nome, diz que o vai manter e que não tem intenção de o alterar.

O Adolf Hitler na Namíbia foi eleito com quase 85% dos votos da sua região e é membro do partido Swapo, conhecido pela sua luta contra o Apartheid.

A Namíbia, oficialmente República da Namíbia, é um país da África Austral limitado a norte por Angola e Zâmbia, a leste pelo Botswana, a sul pela África do Sul e a oeste pelo Oceano Atlântico. Embora não faça fronteira com o Zimbabwe, menos de 200 metros da fronteira com a Zâmbia e Botswana separa-os nos seus pontos mais próximos.

O país ganhou a independência da África do Sul em 21 de março de 1990, após a Guerra de Independência da Namíbia. A sua capital e maior cidade é Vinduque. A Namíbia é um país membro da Organização das Nações Unidas (ONU), da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), da União Africana (UA) e da Commonwealth.