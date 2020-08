Aconteceu mesmo. A Casa Branca alvitrou hipótese de juntar Trump aos perfis do Mount Rushmore

Trump junto ao monumento do Mount Rushmore, no qual (segundo assume) sonha estar representado.

A Casa Branca pensou mesmo em adicionar a imagem de Donald Trump à dos presidentes George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt esculpidas na face do monte Rushmore. É o que noticia este fim de semana o New York Times, que cita fonte próxima da governadora do estado do Dacota do Sul, onde se situa o monumento.

Segundo o jornal, assessores de Trump contactaram a governadora Kristi Noem no ano passado para a questionar acerca do processo necessário para adicionar novas faces ao monumento.

Foi aliás por essa razão, segundo a referida fonte que pediu o anonimato, que Noem decidiu apresentar a Trump, nas comemorações do 4 de Julho, decorridas em Mount Rushmore, uma réplica do monumento na qual se incluía a face do atual presidente.

Aliás, já quando no ano anterior, em 2018, Noem e Trump se encontraram pela primeira vez na Sala Oval, o atual inquilino da Casa Branca fez questão de lhe dizer o quanto gostava das enormes representações de antigos presidentes, cujas faces têm quase 20 metros.

Numa entrevista publicada por essa altura, Kristi Noem relatou esse encontro. "Ele disse, 'Kriste. chegue aqui, aperte-me a mão'. Eu apertei-lhe a mão e disse-lhe, 'Sr. Presidente, tem de vir a Dacota do Sul, um dia. Nós temos o Mount Rushmore'. Ao que ele diz: 'Sabia que é o meu sonho ter a minha cara no Mount Rushmore?'".

"Eu comecei a rir-me", recorda a governadora, pensando que Trump estava a brincar. Mas depressa percebeu a realidade. "Ele não se estava a rir. Ele estava a falar a sério".

A confirmação disso mesmo surgiu cerca de um ano depois, no agora revelado contacto da Casa Branca.

Contacto esse que não deixa de ser, em si mesmo, caricato. Como escreve este domingo a CNN, citando um responsável da própria Casa Branca, o Mount Rushmore é um monumento federal, não é da responsabilidade do estado de Dacota do Sul, pelo que qualquer alteração ao mesmo não precisará de autorização estadual.