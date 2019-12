Acende isqueiro e o carro "explode" por uso excessivo de ambientador

O carro, um Seat Leon, estava parado no meio do trânsito, na cidade inglesa de Halifax, quando o condutor decidiu acender o cigarro. Mal acendeu o isqueiro, deu-se uma "explosão". Terá sido provocada pelo uso excessivo de um ambientador de ar, sem abrir as janelas da viatura, o que gerou a concentração do aerossol. O isqueiro causou a ignição.

Diz a BBC que os bombeiros não tiveram dúvidas - foram as quantidades "excessivas" do perfume do aerossol concentradas que provocaram a explosão quando o homem acendeu o isqueiro.

Quando o gás concentrado originou a explosão, os danos ficaram à vista: partiu o para-brisas e as janelas e danificou as portas do carro. Por sorte, o homem escapou apenas com ferimentos leves. A força da explosão, disse a polícia, foi suficiente para partir janelas de lojas próximas do local onde estava o carro.

A polícia explicou que o incidente em Halifax, no sábado passado, "poderia ter sido pior" e alertou as pessoas para seguirem os conselhos de segurança que estão inscritos nas embalagens dos ambientadores de ar. Um porta-voz da polícia de West Yorkshire disse: "Felizmente o proprietário sofreu apenas ferimentos leves, mas poderia ter sido pior. Devem sempre ler as instruções e os alertas que as embalagens trazem."

O Serviço de Bombeiros e Resgate de West Yorkshire acrescentou: "Nem sempre vemos os riscos dos produtos do dia-a-dia, mas, invariavelmente, eles provocam exatamente o que está escrito na embalagem. Isto não é inédito, já participamos em incidentes de natureza semelhante. Leiam sempre os rótulos."