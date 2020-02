Abbas anuncia rutura de "todas as relações" com Israel e EUA

O presidente da Autoridades Palestiniana, Mahmoud Abbas, anunciou este sábado a rutura de "todas as relações" e compromissos de segurança com Israel e os Estados Unidos. A posição foi comunicada na sequência de uma reunião extraordinária da Liga Árabe sobre o plano de Donald Trump para a região, apresentado esta semana em Washington

"Informamos que não haverá qualquer tipo de relação convosco [israelitas], bem como com os EUA, incluindo em matéria de segurança, à luz" do plano norte-americano, que é uma "violação dos acordos de Oslo" assinados com Israel em 1993, disse o presidente da Autoridade Palestiniana, no Cairo.

Abbas, que afirmou ter transmitido a mensagem ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, apelou ao Estado hebreu para "assumir as responsabilidades como potência ocupante" dos territórios palestinianos.

Os palestinianos "têm o direito de continuar a luta legítima pelos meios pacíficos para pôr fim à ocupação", indicou Abbas, cujo poder se limita à Cisjordânia. A Faixa de Gaza está sob o controlo do movimento do Hamas.

O plano norte-americano, divulgado na terça-feira por Donald Trump, prevê a anexação de partes da Cisjordânia ocupada por Israel e suscitou a aprovação de muitos israelitas, mas provocou a cólera dos palestinianos.

Entre os vários pontos sensíveis do projeto figura a anexação por Israel dos colonatos que implantou na Cisjordânia ocupada desde 1967, em particular no vale do Jordão, que deverá tornar-se a fronteira oriental de Israel.

Os colonatos israelitas instalados nos territórios palestinianos ocupados por Israel desde 1967 são considerados ilegais pela ONU e grande parte da comunidade internacional vê neles um obstáculo maior à paz.

Se a colonização da Cisjordânia ocupada por Israel é prosseguida por todos os governos de israelitas desde 1967, o processo acelerou-se nos últimos anos, impulsionado por Netanyahu e o seu aliado em Washington, Donald Trump.