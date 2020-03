A última homenagem a Catarina em São Tomé. Funeral é sexta-feira em Lisboa

Foi uma última homenagem que reuniu portugueses e são-tomenses na Igreja da Sé de São Tomé, onde foi celebrada uma missa por Catarina Barros de Sousa, a portuguesa de 51 anos que foi vítima de homicídio na segunda-feira. As pessoas rumaram em cortejo até ao aeroporto, de onde o corpo seguiu para Lisboa, Esta sexta-feira, o velório decorre às 10.00 na Basílica da Estrela e o funeral realiza-se às 15.00 no cemitério dos Prazeres, em Lisboa.

Esta quinta-feira de manhã, a catedral da capital do arquipélago encheu. Várias pessoas usaram da palavra para fazerem o elogio de Catarina Barros de Sousa, a portuguesa que adotou São Tomé - tinha dupla nacionalidade -, onde vivia há 12 anos. Junto à Sé, houve manifestações de pesar e homenagem à luso-são-tomense. Foi uma cerimónia "com grande emoção", descreveu uma portuguesa que participou também no cortejo fúnebre até ao aeroporto, numa última despedida.

Catarina Sousa foi encontrada morta na segunda-feira ao fim da tarde no seu gabinete no hotel Mucumbli, uma unidade de turismo ecológico que administrava há dois anos. O corpo tinha vários golpes - eventualmente de catana - e estava caído junto à secretária da portuguesa. Foi um funcionário de segurança do hotel que deu o alerta. A brutalidade do crime chocou São Tomé.

Não são ainda conhecidas as motivações do crime - aparentemente nada foi roubado - e a Polícia Judiciária local está a investigar o crime, tendo detido pessoas para interrogatório. Circulam na ilha várias informações, relativas a detenções, como a do segurança que alegadamente já tinha ameaçado a portuguesa por lhe descontado no salário as ausências do trabalho. Esta quinta-feira foi efetuada mais uma detenção, com uma multidão a acompanhar a ação da polícia na rua e a exigir castigo, tendo o momento sido registado em vídeo. Pode haver mais do que uma pessoa envolvida no homicídio mas oficialmente a polícia ainda não comunicou o resultado das investigações.

Há 12 anos, a portuguesa chegou a São Tomé numa ação de voluntariado com crianças de rua. Acabou por ficar e era atualmente uma pessoa muito ativa na comunidade. Todos conheciam Catarina por "andar sempre de scooter" pela ilha de São Tomé, algo raro para uma mulher. Depois do voluntariado, trabalhou em várias empresas e instituições, como a empresa de aviação Africa's Connection. Foi durante anos a guia turística na Corallo, a empresa de chocolate. Fazia as visitas guiadas "e era, por isso, conhecida de todos e de muitos turistas que passaram por São Tomé." Há dois anos foi trabalhar para o Mucumbli, um hotel de turismo rural e ecológico na zona norte da ilha, propriedade um casal amigo de italianos.

"Era muito boa, dava-se bem com toda a gente, estava sempre disponível. Fazia muito voluntariado junto de crianças, era simpática", disse ao DN Tiziano Pisoni, ainda abalado com a brutalidade do crime para o qual ainda não tem uma explicação. "A investigação policial ainda decorre."

O governo português falou esta quinta-feira sobre o caso. "Estamos a acompanhar todos os procedimentos. Trata-se de uma cidadã luso-são-tomense e aplicam-se as regras próprias nessa situação", declarou o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Falando à agência Lusa na capital croata, em Zagreb, antes de uma reunião dos chefes da diplomacia europeia, o governante português disse que "a embaixada e a direção-geral [de Saúde] estão a trabalhar em conjunto e também em coordenação com a respetiva família".