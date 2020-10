A partir de outubro de 2021, vai precisar de passaporte para entrar no Reino Unido

Os europeus que querem entrar no Reino Unido vão precisar de passaporte a partir de outubro de 2021, anunciou o governo britânico, dizendo que os cartões de cidadão ou os bilhetes de identidade não serão aceitáveis. Só os irlandeses e os cidadãos de Gibraltar estarão isentos.

"Os cartões de identidade são os documentos menos seguros na fronteira e acabar com o seu uso irá fortalecer a nossa segurança quando o Reino Unido recuperar o controlo das suas fronteiras no final do período de transição", segundo as informações publicadas no site do governo.

Além dos cidadãos da União Europeia são afetados os suíços, os islandeses, os noruegueses e os lichtensteinianos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Reino Unido saiu oficialmente da União Europeia a 31 de janeiro de 2020, mas no final de dezembro acaba o período de transição do Brexit, com britânicos e europeus a negociarem os termos da nova relação até lá. Independentemente do que for decidido a nível económico e comercial, já há uma certeza: será necessário passaporte.

Os planos incluem ainda uma solução para tentar evitar as longas filas de camiões nas zonas de fronteiras, nomeadamente o porto de Kent, sendo necessário uma autorização prévia para poderem seguir em direção ao Túnel da Mancha.