A nova excentricidade do líder do Turquemenistão: uma estátua de um cão em ouro

Estátua de um cão de raça Alabay, com seis metros de altura, toda em ouro, foi inaugurada na capital do Turquemenistão

O Turquemenistão é um dos países mais fechados do mundo. E, quando é notícia, nos últimos anos, costuma sê-lo por uma de duas razões: por ser um dos países com pior registo no que diz respeito aos direitos humanos, amplamente denunciado por organizações internacionais, ou pelo comportamento e decisões excêntricas do seu presidente.

Gurbanguly Berdymukhamedov, na presidência da antiga república soviética desde 2006, faz questão de combinar uma imagem de homem poderoso com várias excentricidades no exercício do poder. Já foi visto, por exemplo, a cantar rap, a participar numa corrida de carros ou a exibir as suas capacidades físicas ao levantar barras (em ouro) em plenas reuniões ministeriais.

Ora, o Turquemenistão volta agora a ser notícia pelo que aparenta ser uma nova excentricidade do seu chefe de Estado: a inauguração, na passa terça-feira (10), de uma estátua de um cão em ouro, com seis metros de altura, na capital Ashgabat.

Meanwhile, Turkmenistan"s president Gurbanguly Berdymukhamedov has just unveiled a gisnt statue of his favorite dog pic.twitter.com/NSlIlXbAoH - Piotr Zalewski (@p_zalewski) November 12, 2020

A estátua rende homenagem à raça Alabay, uma raça autóctone que deriva do cão pastor da Ásia Central e que faz parte do património nacional do país. Não é, de resto, a primeira vez que a raça é homenageada pelo presidente Berdymukhamedov, que no ano passado dedicou mesmo um livro ao cão Alabay e, numa reunião ministerial, recitou um poema que escreveu sobre a raça.

Berdymukhamedov também ofereceu, em 2017, um filhote de cão desta raça ao presidente russo Vladimir Putin, correndo mundo a fotografia do chefe de Estado do Turquemenistão a exibir o cachorro levantando-o pela nuca, com uma mão.

Turkmenistan's President gave Putin a puppy for the Russian President's birthday during talks in Sochi. See more via @ReutersTV pic.twitter.com/Kr8Z8CGYGR - Reuters (@Reuters) October 11, 2017

Segundo a BBC, a estátua está localizada numa área residencial projetada para funcionários públicos e tem, na parte de baixo, uma tela LED onde passam vídeos sobre aquela raça canina. Os media estatatais referem que a estátua reflete o "orgulho e autoconfiança" nacionais. Não foi divulgado o custo da estátua.

Durante a inauguração, um menino recebeu um cão da raça Alabay, que é oficialmente considerada como um património nacional do país, juntamente com os tapetes feitos à mão e a antiga raça de cavalos de corrida Ahal Teke.

Berdymukhamedov também costuma exibir a sua paixão pelos cavalos locais, tendo mesmo inaugurado, em 2015, uma estátua sua a cavalo, com 21 metros de altura e, claro, toda ela em ouro também.

Turkmenistan"s president built a giant gold statue of himself atop his favorite horse: http://t.co/PBnchyDhAF pic.twitter.com/Cv9UA5I8dI - VICE News (@VICENews) May 26, 2015

Aliás, imagens de Berdymukhamedov a andar a cavalo nas ruas de Ashgabat são relativamente comuns. Em 2013, foi noticiado que o governante caiu numa corrida a cavalo, mas os media estatais terão sido proibidos de passar imagens do ocorrido.

Em 2019, surgiu a cantar, com o neto, num rap a fazer a apologia das condições de vida no Turquemenistão.

Apesar da ostentação das excentricidades do seu presidente, grande parte da população do Turquemenistão vive em condições de pobreza e o país é classificado como um dos menos livres do mundo pela organização de liberdade de imprensa RSF, apenas um lugar acima da Coreia do Norte.

Berdymukhamedov, que foi dentista antes de ser nomeado como ministro da saúde do ex-presidente do país, Saparmurat Niyazov, está no poder desde 2006 e nas últimas presidenciais, em 2017, foi eleito para um terceiro mandato, com 98% dos votos, em eleições que voltaram a merecer reservas por parte da comunidade internacional.