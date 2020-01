Glaciares mudam de cor devido aos incêndios. Número de mortos sobe para 18

Fogo provocou pelo menos três mortos no primeiro dia do ano na Austrália

Sol vermelho, o céu cor de laranja e uma neblina de fumo. É este o cenário em algumas zonas da Ilha Sul da Nova Zelândia, que também está a ser afetada pelos devastadores incêndios na Austrália, sobretudo nos estados de Victoria e Nova Gales do Sul. Os glaciares e a neve estão agora acastanhados devido à cinza proveniente dos vários fogos que não têm dado tréguas aos australianos desde setembro. O número de mortos subiu para 18, de acordo com fonte oficial citada pela Reuters.

Imagens registadas esta quinta-feira mostram como o fumo e a cinza dos incêndios na Austrália estão a atingir os Alpes do Sul, na Nova Zelândia. Os picos das suas montanhas cobertas de neve, bem como os glaciares, mudaram de cor. Apresentam-se agora acastanhados, acompanhados por uma neblina de fumo. Um cenário que está a preocupar as autoridades neozelandesas, com a primeira-ministra Helen Clark a temer que os impactos ambientais sejam de longa duração nesta região.

"Como a tragédia de um país tem efeitos colaterais. O impacto das cinzas nos glaciares provavelmente vai acelerar o seu degelo", escreveu a governante no Twitter.

"Nunca vi nada parecido", afirmou o professor Andrew Mackintosh, da Universidade Monash e antigo diretor do Centro de Pesquisa Antártica, ao jornal The Guardian. Ao longo de duas décadas a estudar os glaciares, o especialista garante que nunca observou tanta cinza e fumo a atravessar a Tasmânia. Um fenómeno que, diz, pode aumentar o degelo dos glaciares entre 20 a 30% nesta temporada.

Alerta para agravamento do risco de incêndios

Milhares de turistas fugiram esta quinta-feira da costa leste da Austrália, devastada por incêndios florestais, antes do agravamento das condições meteorológicas previsto para sábado. Perante este cenário, Nova Gales do Sul declarou esta quinta-feira estado de emergência durante os próximos sete dias.

"Há uma forte possibilidade de que as condições no sábado sejam tão más ou piores do que aquelas que vimos [na terça-feira]", afirmou o comissário adjunto do serviço de combate a incêndios rurais de Nova Gales do Sul, Rob Rogers.

De acordo com as autoridades, pelo menos 381 casas foram destruídas pelos fogos em Nova Gales do Sul e no estado vizinho de Vitória, os mais populosos da Austrália e onde continuam ativos mais de 200 incêndios.

Em Nova Gales do Sul, as autoridades ordenaram os turistas a abandonar uma área de 250 quilómetros ao longo da costa. O responsável pelos transportes daquele estado, Andrew Constance, disse ser "a maior deslocalização em massa de pessoas para fora" da região.

Em Vitória, onde 68 casas arderam esta semana, militares australianos estão a ajudar esta quinta-feira milhares de pessoas que fugiram para a costa devido aos incêndios que ameaçavam as suas habitações, na cidade costeira de Mallacoota.

Cerca de 500 pessoas vão ser retiradas da cidade por um navio da marinha, segundo as autoridades.

A pior temporada de incêndios de que há registo

"Estimamos que cerca de 3000 turistas e 1000 habitantes estejam lá. Nem todos vão querer partir, nem todos podem entrar no navio de uma só vez", disse o chefe de governo de Vitória, Daniel Andrews, citado pela imprensa local.

O início precoce e devastador dos incêndios florestais este verão na Austrália levou as autoridades a classificar esta temporada como a pior de que há registo.

Cerca de cinco milhões de hectares de terra arderam, pelo menos 18 pessoas morreram e mais de 1300 casas foram destruídas.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, já advertiu que a crise pode durar meses.

O fumo dos incêndios colocou a qualidade do ar na capital, Camberra, como a pior do mundo no primeiro dia de 2020.

Atualizado às 10:47