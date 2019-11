Evo Morales renuncia depois de pressão das Forças Armadas

"Custa muito que nos tenham levado a este confronto. Enviei a minha renúncia à Assembleia Legislativa Plurinacional".

O jornal boliviano El Deber cita estas palavras como sendo de Evo Morales, anunciando a sua renúncia após a conferência de imprensa dada por Williams Kaliman, comandante em chefe das Forças Armadas da Bolívia, e na qual este pediu a Morales que se demita.

O vice-presidente Álvaro García Linera também anunciou a demissão, dizendo que o gesto tem o objetivo de parar com o derramamento de sangue nas ruas e não significa uma admissão de culpa. "O golpe foi consumado", resumiu.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E Morales garantiu aos que designou como "irmãos e irmãs" que "a luta não acaba aqui. Os pobres, os movimentos sociais, continuarão esta luta pela igualdade e pela paz."

Mas Carlos Mesa, o seu adversário na primeira volta e também ele ex presidente do país considerou que a renúncia "põe fim à tirania."

Nas últimas horas a polícia tinha feito buscas no Supremo Tribunal Eleitoral e detido um responsável de um tribunal eleitoral, após a auditoria feita às eleições de 20 de outubro ter concluído haver indícios de fraude e de Morales, o vencedor, ter anunciado novas eleições.

Os confrontos entre apoiantes e opositores do Presidente da Bolívia desde o dia seguinte às eleições causaram pelo menos três mortos e 384 feridos, segundo dados da Provedoria da Bolívia. O princípio do fim terá sido, segundo o New York Times o anúncio, na noite de sexta-feira, por uma série de unidades policiais, que iam juntar-se aos protestos contra a fraude eleitoral.

Seguiram-se demissões de vários responsáveis do partido de Morales, o Movimiento al Socialismo (MAS) e, este domingo, o pronunciamento da Organização dos Estados Americanos dando razão aos que protestavam, anunciando ter encontrado indícios de fraude e apelando à anulação da primeira volta das presidenciaise à repetição do processo eleitoral: "Deve repetir-se a primeira ronda assim que houver condições que deem novas garantias para a sua realização, entre elas, uma nova composição do corpo eleitoral".

"Não sei que fazer se deixar de ser presidente."

Morales, o primeiro presidente do país de origem indígena, estava no poder desde 2006, há mais tempo do que qualquer outro líder da América Latina. Apesar de no seu primeiro mandato ter feito aprovar uma alteração à Constituição que limita a dois o número de mandatos consecutivos a que alguém podia fazer-se eleger, em 2016 (quando estava já no seu terceiro mandato, sendo que o primeiro não entra na contabilização, por ser anterior à mudança da Constituição), propôs um referendo para acabar com esse limite. A votação foi favorável ao não por uma pequena margem, o que deveria ter arrumado o assunto, mas o Tribunal Constitucional deliberou que o limite de mandatos atenta aos direitos humanos, invocando A Convenção Americana dos Direitos Humanis, e que Morales podia voltar a candidatar-se pela terceira vez -- na verdade, pela quarta. O que ele fez.

Durante a campanha para a primeira volta das presidenciais de 20 de outubro, declarou à jornalista brasileira Sylvia Colombo, correspondente da Folha de São Paulo, que acreditava que o país precisava tanto dele ao leme como ele de lá estar: "Não sei que fazer se deixar de ser presidente. A Bolívia é a minha vida e a minha família."

Num texto publicado no New York Times a 29 de outubro, Colombo comentou: "é um erro que pode custar-lhe caro. Morales já tem o seu nome inscrito na história da Bolívia. Pode reformar-se com uma longa lista de sucessos. Quando ganhou pela primeira vez as eleições, em 2005, obteve 53,7% dso votos e tinha apoio internacional. Em 2009, promulgou uma Constituição mais inclusiva que garantiu direitos a populações minoritárias e marginalizadas. Durante a sua presidência a economia boliviana melhorou, mantendo um crescimento médio anual de 4% e registou-se uma diminuição da pobreza. É um legado indiscutível." Mas, prosseguia, "também há sombras: ao mesmo tempo Morales erodiu sistematicamente as instituições democráticas. A justiça está subordinada aos seus desígnios, as obras são contratadas sem transparência e a imprensa independente foi asfixiada."