Dezenas de mísseis do Irão lançados contra base norte-americana no Iraque

A estação descreveu esta ação, com mísseis terra-terra e desencadeada na madrugada de quarta-feira, como uma operação de vingança na sequência da morte do general iraniano Qassem Soleimani.

As forças militares dos Estados Unidos não comentaram no imediato esta informação. Mas Donalo Trump está a acompanhar já a situação em Washington.

"Estamos cientes dos relatos de ataques às instalações dos EUA no Iraque. O presidente foi informado e está a monitorizar a situação de perto com a sua equipa de segurança nacional", disse a porta-voz da Casa Branca Stephanie Grisham.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Segundo a CNN, a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, também já foi informada dos ataques.

A Press TV, televisão do Irão, informa que "o Corpo da Guarda da Revolução Islâmica (IRGC) atacou a base aérea americana de Ain al-Asad na província de Anbar, no oeste do Iraque. Diz ainda que o ataque ocorre "após uma promessa de retaliar o assassinato do principal comandante iraniano, general Qassem Soleimani".

"Dezenas de mísseis" foram disparados, assegura a Press TV.

O general Qassem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds, morreu na sexta-feira num ataque aéreo contra o carro em que seguia, junto ao aeroporto internacional de Bagdade, capital do Iraque, ordenado pelo Presidente dos EUA, Donald Trump.

(Em atualização)