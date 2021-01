Veja os títulos da primeira página do DN desta segunda-feira

É uma entrevista que durou duas horas, dada ao seu amigo Nicolau Santos, há pouco mais de um mês, em casa do fadista em Lisboa. É a última entrevista em vida dada por Carlos do Carmo, cujas cerimónias fúnebres se realizam esta segunda-feira em Lisboa. E é uma entrevista inédita e exclusiva para ler esta segunda-feira no seu Diário de Notícias.

O destacável de oito páginas com a última entrevista do fadista faz parte da edição do DN deste dia 4 de janeiro, disponível nas bancas de todo o país.

Numa edição recheada de boas leituras, o DN tem também em destaque na capa a última sondagem da Aximage sobre a corrida presidencial, que mostra uma grande vantagem de Marcelo Rebelo de Sousa sobre os restantes candidatos.

Outros títulos de primeira página:

- Pelo menos 16 casos da nova variantes de covid em Portugal. Falta saber se já há contágio no país.

- Frederico Lourenço. "Com o ensino online, melhorou o índice de assiduidade dos alunos às aulas"

- Justiça britânica decide futuro de Assange entre apelos ao perdão de Trump

Mas há muito mais para ler nesta edição do seu renovado Diário de Notícias, agora de regresso às bancadas todos os dias. Esperamos que possa merecer a sua preferência, caro leitor. Obrigado.