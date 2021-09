Veja os títulos da primeira página do DN desta 2.ª feira

"Educação. Centros de explicações aumentam e sem regulamentação." É esta a manchete do DN desta segunda-feira. O mercado mundial dos centros de aprendizagem já vale mais de 106 mil milhões de euros e em 2026 deve chegar aos 172. Em Portugal não há dados concretos sobre o negócio e o Estado ignora e não cria regras específicas.

Outro tema com grande destaque no DN é a visita do Presidente da República aos Estados Unidos. "Marcelo nos EUA a pensar na ONU. Terrorismo e pandemias. Isolados, todos perdem. ´'Exige-se visão global'".

Para ler na edição desta segunda-feira um trabalho sobre Lisboa. "Varino Sou do Tejo. A embarcação tradicional mais antiga a operar no Tejo".

Outros títulos:

"Vigilância. SEF cancelou contratos com empresa de segurança envolvida na morte de Ihor"

"Telecomunicações. Portugal líder na cobertura de redes de alta velocidade com fibra"

"Gulag. As bolinhas de queijo que alimentavam as mulheres dos traidores à pátria"

"Douglas Stuart. 'Shuggie Bain foi rejeitado 44 vezes, mas não mudei nem uma vírgula. Escrevi o livro que queria'"