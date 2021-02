Veja os temas em destaque na capa do DN desta quinta-feira

"Marcelo liberta venda de livros e limita ruído nos prédios". O decreto do Presidente da República sobre o novo estado de emergência tem novidades que fazem a manchete do Diário de Notícias desta quinta-feira, 11 de fevereiro.

Voltar a comprar livros nos supermercados e o controlo do barulho para não perturbar quem está em teletrabalho são as alterações mais destacadas, mas Marcelo Rebelo de Sousa também pede um plano para reabrir as escolas.

O primeiro-ministro António Costa está a ser pressionado para um desconfinamento com base na ciência. Enquanto isso, em Bruxelas, Comissão Europeia não contempla a quebra de patentes das vacinas para aumentar a produção em larga escala.

Em destaque também nesta primeira página uma reportagem sobre "como as mulheres estão a mudar a ciência", a propósito do Dia Internacional das Mulheres na Ciência que se comemora neste dia 11 de fevereiro.

Outro títulos:

- 70% do emprego destruído foi entre os menos qualificados, mal pagos e jovens.

- Em dois dias houve 23 mil pedidos de novos apoios aos trabalhadores.

- Cristas não vai a Lisboa e deixa CDS mais perto de se unir ao PSD.

- Entrevista a Teolinda Gersão: "Admiro imenso o Saramago, é enorme. Mas não gostaria de ter um certo formato, como ele (...) Repetir fórmulas seria mais fácil, mas também muito aborrecido".

- João Castro. Da saúde às novas cidades, a inteligência artificial está a criar novos futuros no país.

- Julgamento de Trump decide para onde vai pender o Partido Republicano.