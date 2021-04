Veja aqui a capa e os títulos do DN desta segunda-feira

"Famílias gastaram mais de 125 milhões nos supermercados até março." É este o título da manchete do DN desta segunda-feira. No trimestre em que Portugal confinou e reabriu, os contribuintes despenderam mais 5,5% do que há um ano. Compraram mais alimentos e bebidas e menos produtos de higiene.

Outro tema com grande destaque na capa do DN são as comemorações dos 47 anos do 25 de Abril. "Contra radicalismos, Marcelo senta o país no divã e pede uma 'serenidade lúcida.'"

Na edição desta segunda-feira há ainda para ler uma entrevista ao intensivista João Gouveia sobre a covid-19 em Portugal. "Lembro-me de olhar para os números e pensar: vai ser uma catástrofe. Não foi."

José Manuel Garcia, historiador e biógrafo de Magalhães, explica as circunstâncias da morte do navegador - faz esta terça-feira 500 anos. E conta também a grandeza da viagem. "Fernão de Magalhães descobriu metade da circunferência da Terra, entre o rio da Prata e as Filipinas."

Outros títulos:

- "Governador McConaughey? O rumor que o ator tem deixado correr"

- "Sérgio Conceição defende Marega. "O rapaz dos pés quadrados como dizem"