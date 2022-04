Veja a primeira página do DN deste sábado

A manchete do DN da edição deste sábado, 9 de abril, é sobre a questão dos combustíveis, com António Comprido, presidente da Associação de Empresas Petrolíferas, a avisar que a "Redução do IVA nos combustíveis pode não ser bem-sucedida". Mais do que esperar por Bruxelas, diz que "o melhor é descer o ISP" para baixar o preço nas bombas.

Destaque merece ainda a discussão do programa do Governo na Assembleia da República. Medidas antiguerra e moção do Chega a dividir esquerda e direita.

No destaque fotográfico a guerra na Ucrânia, onde as Atrocidades não têm fim. Podem ver-se soldados ucranianos a retirar corpos após o ataque à estação de comboios em Kramatorsk, que estava a ser usada para retirar civis.

Outros temas:

OE 2022. Governo reforça em 400 milhões almofada de segurança orçamental.

Política. Rio desvaloriza Conselho de Estado.

SEF. A 22 dias da extinção, há novo presidente e uma lista de encargos.

Brunch com Mario Rigby. "Em África, nos 12 mil quilómetros a pé, vi fazer coisas tecnologicamente inovadoras a partir de lixo".

Desporto. Ultramaratonista João Netto desafia o Evereste a mais de cinco mil metros de altitude.

Cultura. "Pausa no teatro e mais séries", antevê o ator Albano Jerónimo.

Agenda para os próximos sete dias. As escolhas do músico Gil do Carmo.