Veja a primeira página do DN deste sábado

Autárquicas 2021. "Mais de 40% dos lisboetas dão nota positiva a Medina". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste sábado, que dá conta dos resultados de uma sondagem DN/JN/TSF sobre a corrida à autarquia da capital, nas próximas eleições de 26 de setembro.

Em destaque fotográfico na capa do jornal está David Archer. O presidente executivo da Savannah diz, em entrevista ao suplemento económico Dinheiro Vivo, que a mina do Barroso "põe Portugal na linha da frente da produção de lítio para a Europa".

Outros temas:

- O louco regresso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

- Dança das cadeiras no PS começa neste fim de semana no Algarve

- Jorge Sampaio. Ex-presidente foi hospitalizado por dificuldades respiratórias

- Bruno Maçães. "Em Cabul, as conversas eram todas à volta de quando era o fim"

- Défice. Recuo foi feito à boleia da devolução de mil milhões cobrados a mais no tempo de Passos Coelho

- Expo Dubai. Brilhante Dias e Castro Henriques querem pôr o país na rota de negócios das Arábias

- Brunch com Paulo Aguiar. O engenheiro que abriu um restaurante na drogaria do bairro e já foi mais vezes ao Japão do que ao Porto

- A Casa de Papel. O apocalipse segundo Tóquio

Este sábado, grátis com o seu DN, tem também o suplemento económico Dinheiro Vivo.

Boas leituras