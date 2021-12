Veja a primeira página do DN deste domingo

Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária, contou em entrevista ao DN todo o processo que levou à detenção do ex-banqueiro João Rendeiro na África do Sul. "O meu primeiro pensamento ao saber da fuga de Rendeiro foi "temos de o agarrar"."

Um descuido com o passaporte ao registar-se no hotel ditou o fim da sorte do ex-banqueiro, detido após três meses em parte incerta. "Resiliência e paciência" dos agentes da Judiciária foram fundamentais na caça ao homem, conta ao DN o líder desta força policial, que revela como se desenrolou toda a operação desde o alerta de fuga.

No destaque fotográfico, o DN conta a história do Planetário de Lisboa que reabriu para "nos tirar os pés da Terra"

