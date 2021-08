Veja a primeira página do DN deste domingo

O Governo triplica o valor das bolsas de mestrado no Orçamento de Estado 2022. A manchete deste domingo do Diário de Notícias revela que a dotação da Ação Social para o ensino superior vai permitir um aumento que garantirá aos estudantes um valor máximo de 2750 euros.

No destaque fotográfico está António Costa que lançou um apelo no Congresso do PS. "Há que arregaçar as mangas", disse. O DN revela ainda as 5 lições da pandemia para os socialistas.

Outros temas:

- Sondagem DN/JN/TSF. Moreira com maioria absoluta nas intenções de voto no Porto.

- Joel Neto. "Se os ricos nos descobrem, os açores ficam inabitáveis".

- Vacinação. O que vai ficar para a história da liderança de Gouveia e Melo.

-Lay-off. Autoeuropa e Stellantis adiam regresso à produção.

- Afeganistão. EUA matam alvos do ISIS-K. Al-Qaeda à procura de um Messias.

Mats Wilander. "Djokovic é o melhor de todos os tempos no ténis".