Veja a primeira página do DN deste domingo

"Abastecer em Espanha em risco de deixar de compensar". É esta a manchete da edição deste domingo do DN. O Governo espanhol quer aumentar os impostos sobre os combustíveis, aproximando a tributação à de outros países europeus com taxas mais elevadas. E reduzir assim o atual fosso de preços com Portugal.

E porque hoje é domingo, também é dia de Notícias Magazine, onde pode ler uma entrevista ao mágico Luís de Matos. "Achar que não nos enganam é meio caminho andado para ser enganado".

Outro tema forte da capa deste domingo do DN é o caso Ihor. "Ministério Público pede ao Supremo que previna a violência policial".

Este domingo às 20.00, Portugal joga o seu futuro no Euro2020. "Santos rejeita pensar como equipa pequenina: 'Final com a Bélgica e para ganhar'", diz o selecionador, confiante na passagem aos quartos de final da prova.

Outros títulos:

- Alan Friedlander: "Açores estão a fazer um grande progresso na proteção dos mares. Portugueses podem mostrar o caminho ao resto da Europa".

- Guias-intérpretes. "Para uma das profissões mais afetadas pela pandemia a retoma ainda é uma miragem".

- Irão. "Ebrahim Raisi. Do 'Comité da morte' à presidência do Irão".