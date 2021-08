Veja a primeira página do DN desta terça-feira

- Covid. Cientistas portugueses descobrem três remédios que fragilizam o vírus

Neste momento, a equipa do Instituto de Tecnologia Química e Biológica da Universidade NOVA de Lisboa que liderou a investigação já tem em marcha o registo de patente da descoberta, que pode ter relevo mundial.

- Hospital Militar de Belém. Vai nascer um grande centro de biossegurança?

Com o risco de as epidemias como a covid-19 se tornarem o grande desafio futuro para a saúde pública, médicos e militares querem aproveitar as capacidades do HMB para criar um "centro de biossegurança" de investigação e tratamento dessas doenças.

- Talibãs insistem que os EUA saiam até 31 de agosto, mas aliados pedem mais tempo

Retirada segue envolta no caos, com Londres, Paris e Berlim a querer que continue em setembro. Mais de uma semana após voltarem ao poder, talibãs avisam que não haverá governo com tropas norte-americanas ainda no país.

- St.Peter's. O colégio interno não é um castigo

Em Portugal ainda associamos a escola em regime de internato a castelos com ameias e histórias de suspense. Uma ideia que a Inspired Education pretende contrariar com a sua nova residência de estudantes na St. Peter"s School, em Palmela.

- Patróes divididos sobre vacinação obrigatória para novos empregos

- Jorge Jesus diz que marcar ao PSV é a chave para chegar à Champions

- Angola. Quatro anos de João Lourenço desiludiram

Outros títulos:

- Seis dias de magia nas ruas de Lisboa.

- Antonioni: o cineasta da nossa modernidade.

- Moscatel também é nome de pastel (de nata).