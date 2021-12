Veja a primeira página do DN desta segunda-feira

Professores contratados obrigados a devolver subsídio de Natal. É esta a manchete desta segunda-feira do DN, que revela terem sido os docentes informados pelas secretarias de que tinham 48 horas para se dirigir às Finanças e restituir valor que excedesse a fatia correspondente a três meses de trabalho (de setembro a dezembro). Mesmo os que têm contrato até final de agosto de 2022.

"Critérios arbitrários e reveladores de desrespeito pela classe", denuncia sindicato, que questionou o Fisco mas não teve resposta.

No destaque fotográfico, a advogada sul-africana de João Rendeiro diz que ex-banqueiro só pode ficar detido 18 dias.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros temas:

- Diz a cientista Diana Lousa: "Não haverá variante que escape totalmente à proteção da vacina"

- Transportes. Preço dos TVDE disparou com fuga de motoristas em pandemia e dificuldade em recrutar

- Sofia Matos. A jovem advogada, que admira Santana Lopes, é escolha de Rui Rio para encabeçar a lista em que o líder do PSD é n.º 2

- João Cotrim Figueiredo. "O PS é incompetente em tudo, menos na propaganda"

- Conselho da Europa. Lidar com refugiados "é muito difícil para Itália, Grécia, Polónia, Lituânia e requer solidariedade da Europa", diz Bjorn Berge



- Viet Thanh Nguyen. "Li várias vezes Os Cus de Judas". O peso de Lobo Antunes no relato do autor vietnamita da colonização americana

- Fórmula 1. Verstappen campeão em final emocionante, que a Mercedes contesta