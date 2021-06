Veja a primeira página do DN desta segunda-feira

"Escolas, autarquias e Segurança Social com papel mais ativo no SNS". É esta a manchete do DN desta segunda-feira. Médicos, enfermeiros, magistrados economistas juntaram-se há mais de dois anos para pedirem a revisão da Lei de Bases da Saúde. Conseguiram uma petição na AR e avançam com uma proposta para o Estatuto da Saúde.

O outro tema em grande destaque na capa do DN é a seleção nacional e o adeus ao Euro2020. "Eliminação inglória. Portugal perde (1-0) com a Bélgica e cai nos oitavos".

Para ler também uma entrevista a Bruno Vieira Amaral. "Há coisas que José Cardoso Pires fez que são condenáveis, mas eu não sou juiz".

Outros títulos:

- "Ministro Cravinho nomeou ex-diretor sob suspeita para empresa da Defesa".

- "União Europeia. Uma presidência "neutral" e pouco eficaz? Ou sucesso no meio da pandemia?"

- "300 ginásios fecharam portas e faturação caiu 42% em annus horribilis para o setor".

- "Bolsonaro demite um ministro a cada 53 dias".

- "Baixa/Chiado. Onde se chega a estar a 39 metros de profundidade".