Veja a primeira página do DN desta quarta-feira

"SIRESP vai acabar no dia 30 de junho". A frase é do CEO da Altice e faz a manchete do Diário de Notícias desta quarta-feira.

Em entrevista, Alexandre Fonseca acusa o presidente da Anacom de "erros" e "mentiras" no leilão do 5G, cujos interessados têm até dia 15, quinta-feira, para se pronunciarem. O CEO da Altice diz que o sistema de comunicações de emergência pode estar em causa a partir de julho e admite que a Altice não está interessada em continuar na TDT.

Também em destaque na capa do DN está o plano de desconfinamento, com a médica Raquel Duarte, que integrou a equipa que analisou a reabertura da sociedade, a pedir "passos seguros" ao Governo.

Outros títulos:

- Videovigilância na Cidade Universitária à espera desde junho de luz verde do MAI e da Proteção de Dados

- Autarca de Vila Real de Santo António suspeita de corrupção apanha PSD de surpresa

- B-MAD. Há um novo museu de Arte Déco em Lisboa, que reúne a coleção Berardo

- Reportagem em São Paulo. Porque é que o Brasil é o pior país do mundo na pandemia?

- Inflação. Um ano de covid deixou fruta, combustíveis e saúde mais caros. Preços de roupa e viagens caíram a pique