Veja a capa e os títulos do DN desta quarta-feira

Destaque para o artigo sobre os enfermeiros fazem mais horas extra do que a lei permite mas não recebem todas. Em cinco meses, a ARS de Lisboa e Vale do Tejo já processou 182 mil horas extraordinárias aos profissionais de enfermagem. O custo atinge quase os três milhões de euros, mas há profissionais que não estão a receber todas as horas que fazem no próprio mês.

Outro dos temas é a reforma das Forças Armadas. Chefes de Estado-Maior críticos e apreensivos Os chefes do Exército e da Força Aérea foram ouvidos na Comissão de Defesa Nacional e sugeriram um total de 57 alterações à proposta do governo. O chefe do Exército declarou a sua disponibilidade para retirar todas as "lacunas, falhas, omissões e outros inconvenientes" das propostas do governo.

Também na edição desta quarta-feira o regressa o debate sobre a legalização da canábis que fratura o PS e... a CDU. Bloco de Esquerda volta à carga com projeto que em 2019 pôs socialistas a votar em todos os sentidos: a favor, contra e abstenção. PCP foi contra mas PEV absteve-se.

Outros títulos:

- Carros elétricos. Lidl alarga rede de postos de carregamento

- Covid-19 atirou para o desemprego jovens e menos qualificados