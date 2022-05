Veja a capa do DN deste domingo

Montenegro consegue vitória histórica no PSD. É a esta a manchete do DN deste domingo. Substituição de Rui Rio é concretizada no Congresso marcado para daqui a um mês, mas há consenso alargado na escolha do senhor que se segue, que recolheu 73% dos votos.

Para ler este domingo no DN mais uma sondagem. Portugueses adiam férias, casa, carro e até filhos e pedem reforço de apoios contra a crise.

O futebol também está presente com uma grande foto do novo vencedor da Champions na capa. Paciência venceu força e estatística e o Real Madrid levou a Taça.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E porque é domingo, o DN traz a revista Notícias Magazine, cujo tema de capa é uma viagem ao futuro na edição do 30.º aniversário: Portugal 2052.

Outros títulos:

Metro entre Rato e Estrela. Túnel está aberto, governo quer mais pessoal para apressar obra e acabar com greves.

Asma, eczema, intestino irritado. Inflamação tipo 2 causa inúmeras doenças.

e pode ter cura, revela imunoalergologista do Santa Maria.

Habitação na era digital. Criptomoedas já mexem nas transações imobiliárias em Portugal.

Casa da América Latina. Viagem a Campo Maior, com "o melhor café expresso" como embaixador.

Guerra na Ucrânia. Macron e Scholz insistem com Putin para que fale diretamente com Zelensky.