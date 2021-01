Veja a capa do DN desta segunda-feira

"A confiança renovada é tudo menos um cheque em branco". A frase de Marcelo Rebelo de Sousa, no discurso oficial após a reeleição nas Presidenciais deste domingo, está em principal destaque da primeira página do Diário de Notícias desta segunda-feira, 25 de janeiro.

Marcelo Rebelo de Sousa ganhou à primeira volta as eleições presidenciais, com 60,7% dos votos. "Tenho determinação. Quando se tem determinação, é tudo fácil", afirma, comentando os desafios do novo mandato. Os portugueses querem mais "urgência na gestão da pandemia" e tomou nota disso num caderno de encargos para o governo. Para o segundo mandato deixa aberta a porta à modernização do sistema eleitoral. A abstenção foi de 60,5%.

Naturalmente, o resultado das eleições presidenciais é o grande tema da capa e desta edição do DN, que tem ainda como oferta um destacável de 12 páginas com as capas do Diário de Notícias feitas com todos os presidentes em democracia, no dia seguinte à respetiva eleição ou nomeação.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros títulos:

- Eleições. A análise do politólogo André Freire e da constitucionalista teresa Violante.

- Sociedade civil. Portugueses de norte a sul contam o que as Presidenciais representam para si.

- Máscara social, cirúrgica ou FFP2? "A melhor é a que é bem usada"

- Eanes escreve em português no jornal indiano 'O Heraldo'

Estes e outros temas para ler no seu DN desta segunda-feira, disponível nas bancas